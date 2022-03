Hotelkette Iberostar sucht Mitarbeiter für 600 offene Stellen

Die mallorquinische Hotelkette Iberostar hat für die kommende Saison noch 600 offene Stellen zu besetzen. Die vakanten Arbeitsplätze beziehen sich auf 17 Häuser hier auf Mallorca und der Nachbarinsel Ibiza.

Mit einer groß angelegten Kampagne will das Unternehmen schnellstmöglich qualifizierte Mitarbeiter in Küche, Bar und Restaurant, Rezeption, Animation und der Reinigung der Zimmer verpflichten. Hierzu wird es am 31. März 2022 einen Info- und Bewerbungstag im Iberostar Club Cala Barca auf Mallorca veranstalten.

Erst kürzlich sorgte das Unternehmen mit der Implementierung eines hauseigenen Recycling-Managements in sieben Hotels auf den Balearen für Schlagzeilen. Mit diesem innovativen System soll in diesen Hotels bis 2025 die vollständige Beseitigung von nicht wiederverwertbaren Abfällen realisiert werden.