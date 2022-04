Eine Fahrspur des Son-Vic-Tunnels bei Peguera wieder freigegeben

Am gestrigen Freitag hat das Straßenbauamt des Consell de Mallorca eine Fahrspur des Son-Vic-Tunnels in Richtung Andratx wieder freigegeben. Ursprünglich war geplant, den Tunnel für drei Monate komplett zu sperren. Aufgrund von anhaltenden Staus und Verkehrsbehinderungen auf der Ausweichroute hat man Renovierungspläne nun so weit angepasst, dass der Tunnel zumindest in eine Richtung wieder befahrbar ist.

