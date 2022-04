Ungewöhnliche Situation: Diesel weiterhin teurer als Benzin auf Mallorca

Auf Mallorca ist Diesel inzwischen teurer als Normal- oder Superbenzin. Nach Medienberichten besteht diese Situation die dritte Woche in Folge fort. Der Krieg in der Ukraine hatte die Preise deutlich steigen lassen.

Mittlerweile sind die Kraftstoffe wieder etwas günstiger, und dies vor allem wegen des Beschlusses der Zentralregierung in Madrid, den Literpreis um 20 Cents zu verringern. Diesel verbilligte sich im Verlauf der vergangenen Woche um 1,06 Prozent, 95er- und 98er-Benzin um 1,43 Prozent.

In der Vergangenheit war es jahrzehntelang in den meisten Staaten so gewesen, dass Diesel immer günstiger als Normal- oder Superbenzin war.