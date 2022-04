Freundliches Frühlingswetter auf Mallorca

Nachdem das Wochenende am Samstag mit Regen, Wind und hohen Wellen an der Nordküste auf Mallorca alles andere als freundlich begonnen hat, zeigt sich der Frühling diesen Sonntag von seiner freundlichen Seite mit blauem Himmel und Tageshöchstemperaturen zwischen 17 und 21 Grad.

Für den Wochenbeginn wird auf Mallorca ein stabiles Wetter erwartet. Der staatliche Wetterdienst Aemet sagt für Montag, den 25. April, einen leicht bewölkten Himmel voraus. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 12 Grad, die Höchstwerte bei 20 Grad.

Am Dienstag bleibt es leicht bewölkt, die Tiefsttemperaturen sinken nachts auf zehn Grad, die Höchstwerte steigen am Tag bis auf 24 Grad. Am Mittwoch ist laut Aemet mit keinen Änderungen zu rechnen.