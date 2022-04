Stadt Palma will Stechwinden-Spargel am Castell Bellver ausrotten

Die Stadt Palma de Mallorca will den Stechwinden-Spargel im Wald rundum das Castell de Bellver ausrotten. In den kommenden Tagen beginnen die Arbeiten in der Nähe der Burg, wie die Verwaltung mitteilte.

In Zusammenarbeit mit der Umweltabteilung des Inselrats soll das Unkraut, das mit wissenschaftlichem Namen "Asparagus asparagoides" heißt, vollständig zurückgedrängt werden. Es gilt als problematisch und kann giftig sein.

Die Blütezeit des Stechwinden-Spargels dauert von Winter bis ins Frühjahr. Rundum das Castell de Bellver sind besonders nun im Frühling viele Anwohner und Urlauber unterwegs.