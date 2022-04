Dieser eine Ort auf Mallorca ist derzeit Corona-Spitzenreiter

Die Coronainzidenzwerte auf Mallorca sind weiter rückläufig, dennoch ragt ein Dorf mit den Zahlen heraus. Laut dem balearischen Gesundheitsservice IB-Salut handelt es sich um den Ort Muro. Dort liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 319 Fällen pro 100.000 Einwohner.

Höher als der Schnitt (120,9) liegen die Werte in folgenden Insel-Gemeinden: Campanet (223) und Santa Eugenia (232). In sämtlichen anderen Orten ist die Lage erträglich, in den Gemeinden Escorca, Fornalutx. Estellencs, Llubí und Lloret de Vistalegre gibt es sogar gar kein Corona mehr.

Grund für die anhaltend guten Zahlen ist die hohe Impfquote in Spanien.