Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt auf Jungfernfahrt in Palma

Das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, das "Wonder of the Seas", hat am Dienstag in Palmas Hafen festgemacht. Die Balearenhauptstadt soll in Zukunft ein eigenes Reiseziel auf der ersten Saison des Schiffes im Mittelmeer darstellen. Damit ist Mallorca Teil eines Reisekonzepts, das ursprünglich von der Unternehmen Royal Caribbean International mit Sitz in Florida entwickelt.

Das in der Werft Chantiers de l'Atlantique in Saint Nazaire für 1,2 Milliarden Euro gebaute Schiff bricht alle bisherigen nautischen Rekorde. Es bietet Platz für beinah 7.000 Touristen, jedoch befördert es bei seinen Einsätzen lediglich 4.000 Passagiere, die von 2.300 Besatzungsmitgliedern bedient werden. Es weist ein Gewicht von 236.857 Tonnen, eine Länge von 362 Metern und eine Breite von 64 Metern wauf, was drei Fußballfeldern entspricht. Den Passagieren stehen insgesamt 18 Decks, elf Bars sowie 22 Restaurants zur Verfügung. Auch ein Wasserpark, eine Gartenstraße mit 20.000 Pflanzen und ein Einkaufszentrum haben Platz in dem majestätischen Kreuzfahrtschiff.

"Wonder of the Seas" wurde im Januar eingeweiht und trat seine erste Transatlantikreise nach Miami an. In Palma soll das Schiff wöchentlich Halt machen. Danach soll es Kurs auf Marseille, La Spezia, Civitavecchia, Neapel und Barcelona nehmen.