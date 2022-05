Wetter auf Mallorca und in Deutschland derzeit sehr ähnlich

Das Wetter auf Mallorca ähnelt derzeit sehr den Verhältnissen in deutschen Landen. Hier wie dort liegen die Temperaturen am Tag mal knapp unter und mal knapp über 20 Grad. 19 Grad waren es etwa in Berlin, auf der Insel wurde nur wenig mehr gemessen. Hier wie dort regnet es manchmal örtlich, manchmal lässt ich die Sonne kurz blicken.

Am Donnerstag soll es auf Mallorca schon ganz anders aussehen: Dann steigt das Quecksilber bei viel Sonne, aber auch viel Wind immerhin schon auf 23 Grad.

Zum Wochenende hin schwächt sich der Wind wieder ab, es wird bei 26 Grad wieder möglich sein, an die Strände zu gehen. Die Mindesttemperaturen in der Nacht nehmen stetig zu, und zwar von 13 allmählich auf 14 Grad.

Auch in Deutschland geht der Trend in Richtung Wärme. Dort soll das Quecksilber ebenfalls deutlich über 20 Grad steigen.