Illegale Rennen mit teuren Sportwagen sorgen auf Mallorca für Verärgerung

Einwohner von Dörfern in der Serra de Tramuntana auf Mallorca beschweren sich zunehmend über Autorennen mit hochpreisigen Fahrzeugen. Selbst in den Ortskernen und in den Morgenstunden höre man manchmal diese Fahrzeuge, zitierte die MM-Schwesterzeitung Ultima Hora einige Zeugen. Vor allem laute Brems- oder Beschleunigungsgeräusche schreckten die Menschen auf.

Dem Bericht zufolge deutet alles darauf hin, dass diese Rennen organisiert sind. Vorne ist den Angaben zufolge immer eine Art Führungsfahrzeug unterwegs. Hinter den Rennen werden Verleih-Firmen vermutet.

In den vergangenen Jahren hatten in der Tramuntana vor allem Motorradrennen für Verärgerung bei Anwohnern und Verkehrsteilnehmern gesorgt. Diese finden auch im Augenblick in unregelmäßigen Abständen statt. Die Polizei will unter anderem Drohnen nutzen, um die Teilnehmer dieser Rennen ausfindig zu machen.

Illegale Autorennen werden zunehmend auch aus Gewerbeparks in Palma gemeldet.