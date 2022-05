Mann zerstört im Alleingang Einrichtung von beliebter Bar auf Mallorca

Die spanische Nationalpolizei sucht mit Nachdruck nach einem Mann, der am späten Donnerstagnachmittag die Einrichtung einer bekannten Bar in Palma de Mallorca zerstört hat. Laut einer Pressemitteilung handelt es sich um die Bar Zaguán in der beliebten Fußgängerzone Blanquerna.

Der Täter hatte aus unbekannten Gründen einen Wutanfall bekommen und damit begonnen, Zug um Zug Objekte zu zerstören. Parallel dazu stieß er unartikulierte Laute aus. Er wurde vor seiner Flucht fotografiert, mit seiner baldigen Festnahme wird deswegen gerechnet.

An der Blanquerna-Straße befinden sich viele Restaurants, die von den Palmesanern vor allem an Wochenenden gern aufgesucht werden.