Hai-Alarm an der Playa de Cala Mondragó

Ein Hai hat sich am Freitag in den Gewässern von Cala Mondragón verirrt (Video: YouTube Ultima hora) Foto: Youtube Última Hora

Nur wenige Meter vom Ufer entfernt ist am Freitagmorgen ein Hai am Strand von Cala Mondragó gesichtet worden. Das Tier soll orientierungslos im Kreis geschwommen sein und wieder seinen Weg ohne Zwischenfälle ins Meer gefunden haben. Zeugen haben die Polizei von Santanyí telefonisch über den Vorfall verständigt.



Beobachter haben ein Video aufgenommen und im Netz verbreitet, in dem ein Rettungsschwimmer eine Person davon abhält, ins Wasser zu gehen. Es wird vermutet, dass es sich um einen etwa anderthalb Meter langen Blauhai handelte. Am Freitag herrschte ein starker Wellengang und es ist möglich, dass der Hai aufgrund dessen an den Strand gespült worden war.