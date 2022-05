Megakreuzfahrtschiff Celebrity Beyond auf Jungfernfahrt in Palma

Auf seiner Jungfernfahrt hat das spektakuläre Kreuzfahrtschiff Celebrity Beyond am Freitag erstmals im Hafen von Palma angelegt. Bislang hatte das Schiffe nach einem Start am 27. April in Southampton auf den Stationen La Rochelle, Bilbao, Lissabon, Cádiz und Málaga Halt gemacht. Von Mallorca aus soll das Schif der Royal Caribbean Group Kurs auf Barcelona nehmen.

Bei dem Megakreuzfahrtschiff handelt es sich um eins der innovativsten und exklusivsten Schiffe seiner Art. Es hat die Infrastruktur eines Sterne-Hotels, darunter zahlreiche Restaurants, Bars und Lounges.

Die Celebrity Beyond bietet Platz für 3.260 Passagiere und 1.416 Besatzungsmitglieder und ist 326 Meter lang. Zudem lassen sich hier ein Spa, ein Fitness-Raum sowie private Swimmingpools vorfinden.