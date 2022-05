Neuer Selbstbedienungsservice bei Mercadona

Die spanische Supermarktkette Mercadona will einen neuen “Fertig-zum-Essen”-Bereich einführen. Nach einer über viermonatigen Testphase in einigen Filialen soll dieses neue Verkaufsmodell schrittweise in über 800 Geschäften eingeführt werden. Ziel ist es, bis zum Jahresende den neuen Service in allen Filialen verfügbar zu machen.



Diese neue Form der Selbstbedienung ermöglicht es dem Kunden, ohne lange Wartezeiten und in der gleichen Qualität wie beim persönlichen Service zwischen 35 Gerichten zu wählen. Alle Optionen sollen in Verpackungen aus natürlichen Materialien wie Zuckerrohr, Karton oder Papier angeboten werden.