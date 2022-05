Neues Video verbreitet: Oralsex auf offener Straße nahe der Playa de Palma

Nach öffentlichem Sex im Vergnügungsviertel Es Jonquet in Palma de Mallorca sorgt jetzt auch ein Zwischenfall ähnlicher Art nahe der Playa de Palma für Verärgerung unter Anwohnern. Am Samstag gegen 17 Uhr wurde laut einem Bericht der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora ein Video aufgenommen, das eine junge Frau und einen Mann beim oralen Geschlechtsverkehr zeigt. Das Aussehen der Personen deutet darauf hin, dass es sich um Touristen handelte.

Zugetragen hat sich das Vorkommnis dem Bericht zufolge in Sichtweite von Gärten von Einfamilienhäusern, wo sich diesem Zeitpunkt auch Kinder aufhielten. Ein zweiter, ähnlicher Vorgang ging zum gleichen Zeitpunkt nach Aussagen von Anwohnern etwa 15 Meter entfernt über die Bühne.

Die Nachbarn beklagten sich gegenüber Ultima Hora auch über urinierende Urlauber in Hauseingängen. Auch in einem Hotel an der "Carretera Militar"an der Playa de Palma sollen junge Touristen jüngst aus der Rolle gefallen sein.

Vor einigen Tagen war aus einer anderen Gegend ein ähnliches Video verbreitet worden: Es wurde in Palmas Mühlenviertel Es Jonquet aufgenommen, wo sich Diskotheken befinden. Auch hier ist ein kopulierendes Paar zu erkennen.