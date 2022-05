Erstes Wellenkraftwerk Mallorcas entsteht in Port Adriano

Die Hafenverwaltung von Mallorcas Nobelhafen Port Adriano will das erste Wellenkraftwerk auf der Insel installieren. Ein entsprechender Vertrag zwischen dem Puerto und der Firma Eco Wave Power wurde bereits geschlossen. Das Kraftwerk soll bis zu zwei Megawatt Leistung erbringen und damit etwa die Hälfte des Stromverbrauchs im Hafen decken.

Die Firma Eco Wave Power, mit Sitz in Schweden, betreibt bereits eine ähnliche Anlage in Gibraltar. Das Wellenkraftwerk in Port Adriano soll am Außenkai des Hafens zusammen mit mehreren Solar-Paneelen installiert werden.