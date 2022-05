Erste Hitzewelle des Jahres rollt unaufhaltsam auf Spanien zu

Eine Hitzewelle, wie sie im Mai selten gesehen wurde, rollt unaufhaltsam auf Spanien zu. in der zweiten Hälfte der kommenden Woche werden auf der Halbinsel hochsommerliche 37 Grad erwartet, wie der Wetterdienst Aemet mitteilte. Auch auf Mallorca wird diese Welle spürbar sein, wenn auch nicht so extrem: Hier muss man ab Donnerstag mit 32 Grad am Tage und 18 bis 19 Grad nachts rechnen.

Die Meteorologen rechnen fest damit, dass diese ungewöhnliche Hitze dem Land bis mindestens zum kommenden Wochenende erhalten bleibt. Davor ist es für die Jahreszeit ebenfalls eher zu warm, aber noch erträglich: Am Montag steigt das Quecksilber auf 26 Grad, am Dienstag auf 28.

Hitzewellen sind in Spanien eher im Sommer üblich, der bekanntlich erst in mehr als einem Mann beginnt.