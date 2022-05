TV-Tipp: Mittendrin – Flughafen Frankfurt – Mallorca-Flug inklusive

Die Reisedokumentation „Mittendrin – Flughafen Frankfurt” wird am Sonntag, 22. Mai, ab 17 Uhr im HR ausgestrahlt.

Sommerferien in Deutschland – fast alle Bundesländer haben schulfrei. Millionen Deutsche wollen einfach nur weg, ab in den Süden: Spanien, Portugal, Griechenland, Italien – die Buchungszahlen sind unglaublich, sagen Reiseveranstalter. Mallorca ist fast ausgebucht. Doch ist der Flughafen Frankfurt für diesen Massenansturm gerüstet, nach dem Personalabbau bei Fraport und den Airlines? Gibt es ausreichend Flugzeuge? Und was ist mit den Corona-Regeln? Wird der Airbus A380 kurzfristig reaktiviert? Wir beobachten den Massenansturm am Airport und fliegen nach Mallorca. Vier Videojournalisten durften exklusiv auf dem Airport drehen und Menschen in verschiedenen Bereichen und Situationen begleiten.