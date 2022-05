Eine im Flughafen von Palma de Mallorca an der Passkontrolle wartende britische Touristin ist festgenommen worden, weil sie dort aus der Rolle gefallen war und dann einen Polizisten biss. Die betrunkene 20-Jährige schrie am Sonntag laut einer Pressemitteilung der Nationalpolizei los, als es in der Schlange nicht voranging.

Sie legte sich zunächst mit diversen Mitreisenden an, bei der Ankunft der Polizei wurde sie handgreiflich. Die offenbar seit geraumer Zeit in psychologischer Behandlung befindliche junge Frau wurde zur Begutachtung ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht. Briten müssen sich nach dem EU-Austritt ihres Landes aus der EU in Spanien Passkontrollen unterziehen. Wegen fehlender Polizisten bildeten sich in den vergangenen Wochen im Flughafen wiederholt lange Schlangen. Ähnliche Nachrichten Busfahrerstreik am Mallorca-Flughafen: Chaos vorm Taxistand Mehr ähnliche Nachrichten (1) Am Wochenende gingen den Ermittlern am Airport auch zwei bekannte Taschendiebe ins Netz. Die aus Rumänien stammenden Kriminellen wurden gestellt, nachdem sie einen Ausländer an der Bushaltestelle bestehlen hatten wollen.