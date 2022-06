Auf Mallorca bleibt es auch in den kommenden Tagen passend zum meteorologischer (1.6) Sommeranfang schön. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet werden am Wochenende Temperaturen bis zu 33 Grad erreicht. Dazu gibt es tropische Nächte.

Am Mittwochvormittag kann sich in einigen Regionen Küstennebel bilden. Im Laufe des Tages scheint überwiegend die Sonne. Das Thermometer klettert vor allem in der Inselmitte auf 30 Grad. In den Küstengebieten erreichen die Werte 28 Grad. Nachts erwartet die Insel tropische Nächte bei 20 Grad.

Der Donnerstag startet ebenfalls sonnig. Die Temperaturen erreichen ähnliche Werte wie am Vortag. Am Freitag können sich vor allem am Vormittag Wolkenfelder bilden. Im Laufe des Tages klart der Himmel aber wieder auf. Das Wochenende verspricht das perfekte Strandwetter. Es scheint die Sonne und das Quecksilber klettert auf 33 Grad. Die Temperaturen im Mittelmeer liegen um die 22 Grad. Auch in der kommenden Woche bleibt das sommerliche Wetter der Insel erhalten.