Auf Mallorca und den Nachbarinseln werden weiterhin viele Häuser und Wohnungen von sogenannten Okupas besetzt. Laut dem spanischen Innenministerium waren es in den ersten vier Monaten des Jahres 124. Das sind immerhin 39,81 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum von 2021. Damals waren 206 Besetzungen registriert worden.

Verglichen mit 2020 waren die Okupa-Aktionen auf den Inseln im vergangenen Jahr jedoch um 16,78 Prozent in die Höhe gegangen.

Die Vorgehensweise, Häuser und Wohnungen zu besetzen, ist in Spanien üblicher als in Deutschland. Auch Immobilienbesitzer aus der Bundesrepublik waren schon von solchen Delikten betroffen. Spanienweit steht Katalonien an der Spitze der Hausbesetzungen.