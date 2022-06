An diesem Pfingstwochenende wird das Wetter auf Mallorca wechselhaft sein. Grund dafür ist ein von der kantabrischen See kommendes Sturmtief "Dana". Dieses sorgt vor allem am Freitag für dichte Wolken und Regenschauer. Zudem liegt Saharastaub in der Luft.

Die Höchsttemperaturen erreichen an diesem Freitag bis zu 30 Grad. Nachts sinken die Werte nicht unter 20 Grad. Der Wind weht wechselhaft und schwach, am Nachmittag zeitweise mit einer Küstenbrise. Der Samstag startet wechselhaft, im Laufe des Tages setzt sich aber die Sonne durch. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet steigen die Temperaturen tagsüber auf 32 Grad. Am Sonntag ist es im östlichen Teil der Insel am Vormittag noch bewölkt. Ab Mittag scheint dann aber fast überall die Sonne. Das Thermometer steigt auf 33 Grad. Nachts sinken die Werte auf 16 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer beträgt 22 Grad. In der kommenden Woche geht es mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen weiter. Das Quecksilber klettert am Montag auf bis zu 34 Grad.