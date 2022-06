Das balearische Gesundheitsministerium hat den ersten Fall von Affenpocken auf den Inseln bestätigt. Der Fall wurde auf der kleinen Pitiuseninsel Formentera festgestellt. Bei dem Betroffenen handelt es sich um einen italienischen Urlauber aus Großbritannien.

Der 42-jährige Mann begab sich aufgrund von Hautirritationen am vergangenen Freitag in Behandlung und befindet sich seither mit leichten Symptomen in Quarantäne. Das balearische Gesundheitsministerium hatte umgehend mögliche Personen, die mit dem Infizierten in Kontakt standen, informiert.

Insgesamt wurden in Spanien bisher 198 Fälle von Affenpocken festgestellt. Damit verzeichnet die Iberische Halbinsel die zweitmeisten bestätigten Infektionen nach Großbritannien. Dort wurden 225 Fälle registriert.