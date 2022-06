Im vergangenen Mai beförderte die mallorquinische Eisenbahngesellschaft SFM, zu der auch Palmas Metro gehört über 608.000 Passagiere, so viele wie noch nie zuvor. Im Vergleich zum gleichen Vorjahresmonat betrug der Anstieg fast 19 Prozent. In den ersten fünf Monaten dieses Jahres wurden auf der Insel mehr als 2,5 Millionen Menschen in Bahn und Metro befördert, etwa 5,2 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2021.

Als Grund für Anstieg nannte die Eisenbahngesellschaft neben der Aufstockung von Frequenzen vor allem das in den vergangenen Monaten „beachtlich gestiegene Interesse“ der Bürger am öffentlichen Nahverkehr.