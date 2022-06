In Palma ist an diesem Mittwoch ein Kutschpferd auf offener Straße zusammengebrochen. Der Vorfall ereignete sich gegen 12 Uhr in der Nähe der Plaça Quadrado. Nach Angaben des Rathauses in Palma erschrak sich das Tier vor dem Lärm eines Lieferwagens.

Daraufhin verfing sich das Pferd in einem Gully und fiel zu Boden. Durch den Sturz schlug sich das Tier einen Zahn aus. Beamte der Lokalpolizei überprüften daraufhin die Dokumente des Kutschers. Ähnliche Nachrichten Palma verbietet Kutschfahrten durch die Stadt bei Hitzealarm Mehr ähnliche Nachrichten (1) Unterdessen gibt es derzeit Unstimmigkeiten zwischen den Kutschern und des Rathauses von Palma über die vorhandenen Lizenzen der Fahrer. Die Kutscher beklagen sich über fehlende Prüfungen, um diese aufrechtzuerhalten. Jedes Jahr kehrt die Diskussion über Kutschen in Palma auf die politische Agenda zurück. Neben der Grundsatzdebatte gibt es Klagen, dass Kutscher Regeln missachten würden: Die Pferde seien Sonne und Regen schutzlos ausgeliefert und in den Wagen säßen mehr Personen als erlaubt. Tierschützer fordern schon seit langem, den Kutschbetrieb einzustellen. Dies blieb bislang ohne Erfolg. Seit Mai dieses Jahres dürfen Pferdekutschen allerdings bei der Wetterwarnstufe Gelb aufgrund von hohen Temperaturen nicht mehr fahren.