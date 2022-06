Die Reportage „Unser Urlaub: Trauminseln und Meer” strahlt der WDR am Freitag, 10. Juni, ab 21 Uhr aus.

Türkisblaues Wasser und feiner Sandstrand – Urlaub am Meer ist für die meisten Reisenden die erste Wahl. Das geht aus aktuellen Daten der Buchungsportale wie zum Beispiel booking.com hervor. Besonders Trauminseln wie Mallorca, die Kanaren oder Kreta und Co. locken jedes Jahr Millionen Urlauber an. Reisereporter und WDR-Journalist Christian Loß guckt auf der beliebtesten Insel der Deutschen, Mallorca, wie sich der Urlaub durch die zweijährige Corona-Pandemie verändert hat. Denn vor allem in diesem Jahr steht die Baleareninsel hoch im Kurs.

Außerdem präsentiert Christian Loß die schönsten Inseln und Meeresküsten als Inspiration für den bevorstehenden Sommerurlaub.