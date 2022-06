Die National-Polizei hat einen 16-Jährigen festgenommen, der im Zusammenhang mit den vielen Brandstiftungen an Müllcontainern auf Mallorca stehen soll. Der Jugendliche konnte von Zeugen identifiziert werden, wie er sich kurz vor dem Container-Brand in Palmas Carrer de Galícia am vergangenen Samstag aufgehalten habe. Zusammen mit einem 13-Jährigen sei er dabei beobachtet worden, wie er einen Kanister in einen der Container geworfen habe. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden von fast 5000 Euro.

Beim Befragen des mutmaßlichen Brandstifters stellten die Beamten Rußspuren an dessen Kleidung fest. Nach einer erneuten mehrtägigen Überprüfung aller Indizien durch die Beamten wurde der junge Mann schließlich erneut aufgesucht und festgenommen. Ähnliche Nachrichten Mutmaßliche deutsche Brandstifter riskieren zwei Jahre U-Haft auf Mallorca Zwei Festnahmen nach Brandstiftung an Weihnachtsdekoration in Manacor Mehr ähnliche Nachrichten (1) In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Brandstiftungen an Müllcontainern in Palmas Stadtgebiet. Derzeit prüfen die Ermittlungsbehörden einen Zusammenhang zwischen dem Jugendlichen und bislang ungeklärten Vorfällen dieser Art.