Ein Großteil der mallorquinischen Mietwagenunternehmen hat sich für eine gesetzliche Begrenzung der Flottenzahl ausgesprochen. Die balearische Landesregierung hatte in den vergangenen Wochen eine Art Moratorium für Leihwagen auf der Insel erwägt, ähnlich wie es bereits auf Formentera der Fall ist.

"Wir haben mit der Regierung darüber gesprochen, ein Moratorium für alle Inseln zu verhängen, weil wir sehen, dass es auf Formentera funktioniert. Auf Menorca sind sie sich darüber im Klaren, und auch auf Ibiza" erklärte Ramon Reus, Präsident des Verbandes der Autovermieter der Balearen (AEVAB) .

Reus vertritt die Auffassung, dass die derzeit bestehende Zahl von Mietwagen in Höhe von etwa 75.000 Fahrzeugen ausreichend sei. Eine Zahl, die etwa sieben Prozent des gesamten Kraftfahrzeugbestands auf den Balearen entspricht, der heute bereits mehr als eine Million beträgt.

Sollte die Landesregierung in Palma ein solches Mietwagen-Moratorium für Mallorca erlassen, würde das allerdings zu einer Verteuerung in der Branche führen, da bereits jetzt die Nachfrage an Leihwagen das Angebot an Fahrzeugen bei weitem übersteigt.