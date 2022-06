Diverse Straßen an der Playa de Palma und in angrenzenden Vierteln werden in den kommenden Tagen mit neuen Palmen bestückt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, werden genau 109 Exemplare der Art Washingtonia Robusta gepflanzt.

Die Bäume werden in den Bereichen Les Meravelles, Arenal, Coll d'en Rabassa und Can Pastilla gepflanzt. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Im Verlauf des Jahres wurden schon 400 zusätzliche Palmen im Boden verankert. Ähnliche Nachrichten Palmen statt Tamarisken an der Promenade von El Molinar Die Pflanzungsaktion ist Teil eines Gesamtplans in der Stadt. Bürgermeister José Hila (Sozialisten) plant, während seiner Amtszeit die Stadt mit 10.000 zusätzlichen Bäumen zu bestücken, um die Stadt grüner zu machen.