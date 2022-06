Der Prozess gegen den Vergnügungsunternehmer Bartolomé Cursach und eine Vielzahl weiterer Angeklagter auf Mallorca hat an diesem Montag direkt mit einem Paukenschlag begonnen. Gleich zu Beginn des Verfahrens ist dieses für sechs Angeklagte, darunter einige der wichtigsten Köpfe in dem Fall, schon wieder vorbei.

Die Staatsanwaltschaft hat die Anklage gegen Pilar Carbonell (ehemalige Generaldirektorin für Tourismus), Jaime Lladó (Ex-Chef der Diskothek "Tito's"), Arturo Segade (Ex-Mitarbeiter "Tito's") sowie einen Ex-Polizisten und zwei Verwaltungsbeamte fallengelassen. Auch die Nebenklage wird nicht weiter gegen die Beteiligten vorgehen, weshalb sie vom Gericht freigesprochen wurden.

Nach neun Jahren Ermittlungen hatte an diesem Montag die Gerichtsverhandlung gegen Bartolomé "Tolo" Cursach und 22 weitere Angeklagte. In dem Prozess, der auf weit mehr als 100 Verhandlungstage angelegt ist, geht es um ein vermeintliches Netzwerk aus Bestechung, Korruption und Amtsmissbrauch, in das neben Vertretern des Cursach-Firmenimperiums auch Polizisten und Politiker verstrickt sein sollen.