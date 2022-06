Angesichts eines anschwellenden Zustroms von Abiturienten vom spanischen Festland nehmen die Beschwerden von Bürgern über Exzesse der Gäste zu. Videos und Fotos, die feierwütige Jugendliche zeigen, wurden vor allem von Bürgern des Ferienortes Arenal ins Netz gestellt.

Der Zustrom der Abiturienten nach Mallorca hatte am vergangenen Freitag begonnen. Gerechnet wird mit Tausenden jungen Leuten, die sich vor allem in Hotels in Arenal einquartieren.

Die Reisen von spanischen Abiturienten werden von speziellen Agenturen organisiert. Immer wieder Ende Juni kommt es deswegen an bestimmten Orten der Insel zu Exzessen. Im vergangenen Jahr hatten feiernde Jugendliche eine neue Coronawelle ausgelöst, viele mussten ihre Quarantäne in Hotel Bellver verbringen.