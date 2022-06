Nach einer Störung bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide ist der Luftraum über der Schweiz stundenlang gesperrt gewesen und am Mittwoch erst kurz nach 9 Uhr wieder geöffnet worden. Zahlreiche Flugzeuge, die in Zürich oder Genf landen sollten, wurden deswegen am frühen Mittwochmorgen in Nachbarländer umgeleitet. Es habe sich um eine technische Störung gehandelt, teilte Skyguide mit.

Nicht nur Starts und Landungen, sondern auch Überflüge fanden nicht statt. Auch von und Mallorca fliegen viele Flugzeuge über die Schweiz.

Besonders der Flugplan der Lufthansa-Tochter Swiss wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die anfliegenden Langstreckenflüge wurden auf verschiedene Flughäfen in den Nachbarländern umgeleitet, unter anderem nach Lyon, Mailand und Wien. Kurzstreckenflüge starteten nicht.