Beim Sprung von einem acht Meter oberhalb der Wasseroberfläche befindlichen Felsen hat sich ein junger Urlauber auf Mallorca schwer verletzt. Der 28-jährige Festlandspanier stürzte sich nach Angaben des Hilfsdienstes Samu 061 am Mittwochnachmittag nahe der Ortschaft Son Verí ins Meer. Er wurde ins Krankenhaus Son Llàtzer gebracht.

Erst unlängst war ein britischer Tourist in einem Beachclub in Magaluf in einen zu flachen Swimmingpool gesprungen. Er erlitt eine Querschnittslähmung.

Zu verunglückten Sprüngen kommt es auf Mallorca in der Hochsaison immer wieder, vor allem Urlauber überschätzen sich dabei. Nicht selten ist auch Alkohol im Spiel.