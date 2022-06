Die Patienten der Clínica Rotger in Palma sollen künftig mit der robotergestützten Chirurgie-Plattform "Da Vinci Xi" operiert werden können. Das Krankenhaus wird durch diese Anschaffung zu der ersten Privatklinik der Balearen mit dieser Art von Ausrüstung in der Präzisionschirurgie. Durch 3D-Technologie und die 360º Gelenkarme der Maschinen sollen Chirurgen in der Lage sein, wesentlich minimalinvasiver zu operieren.

Für den Patienten bedeutet die Anwendung robotergestützter Operationstechniken kleinere Schnitte, weniger Blutungen, geringere Infektionsraten, verkürzte Operationszeiten, weniger Komplikationen sowie weniger postoperative Schmerzen und eine schnellere Genesung. Mit dem technischen Fortschritt dieser Maschinen wird das Einsatzgebiet der Roboterchirurgie immer breiter. Kamen die Geräte in der Vergangenheit vor allem in der Urologie zur Behandlung von Prostatakrebs und anderen urologischen Tumoren zum Einsatz, haben teschnische Neuerungen inzwischen die Ausweitung auf andere Fachgebiete wie Gynäkologie, Allgemeinchirurgie sowie Kopf- und Halschirurgie ermöglicht. Die neue Plattform soll allen Fachärzten auf der Insel, die für den Einsatz des chirurgischen Roboters Da Vinci Xi ausgebildet und qualifiziert sind, offen stehen.