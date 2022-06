Ein 28-jähriger Mann ist am frühen Freitagmorgen vor der Diskothek Rockefeller's in Palmas Vorort Cala Major von einem Unbekannten brutal angegriffen worden. Der Vorfall ereignete sich gegen sechs Uhr morgens. Zeugenaussagen zufolge wurde das Opfer in den Nacken getreten und erlitt einen Herz- und Atemstillstand. Sanitäter konnten den Mann wiederbeleben.

Ein Zeuge beschreibt den Täter als "kleinen, glatzköpfigen Mann mit Brille". Des Weiteren habe der Unbekannte das Opfer ohne Vorwarnung attackiert. Nach dem Vorfall flüchtete der Angreifer vom Tatort. Die Nationalpolizei fahndet nun mit Hochdruck nach dem Mann. Das 28-jährige Opfer wurde nach der Attacke in das Krankenhaus Son Espases gebracht. Dort befindet er sich derzeit in kritischem Zustand auf der Intensivstation.