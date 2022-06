Die balearische Landesregierung hat die Zentralregierung in Madrid aufgefordert, gesetzliche Rahmenbedingungen für die Installation von schwimmenden Solarkraftwerken sowie anderen erneuerbaren Energiequellen im Meer zu schaffen. Nach Ansicht von Vize-Balearenpremier Juan Pedro Yllanes seien diese Bestimmungen erforderlich, um bereits in naher Zukunft sowohl auf regionaler als auch nationaler Ebene eine Energiewende einzuleiten.

Der Govern Balear hatte bereits Mitte Juni verkündet, einen Großteil des öffentlichen Stromverbrauchs in Zukunft über terrestrische aber auch maritime Wind-, Wellen- und Solarkraftwerke generieren zu wollen. Der damit erzeugte Strom könne zusätzlich zur Herstellung von nachhaltigem grünen Wasserstoff genutzt werden, erklärte der balearische Generaldirektor für Energie und Klimawandel Pep Malagrava.

„Unser Plan sind zum einen schwimmende Sonnenkollektoren, die im Sommer und tagsüber Strom generieren. Für die Winterzeit und nachts sollen maritime Windmühlen vor der Küste Energie generieren. Die Kombination aus beiden Anlagen gewährleistet eine stabile und sauber Energiequelle“, so Malagrava. In diesem Zusammenhang wies der Generaldirektor daraufhin, dass "diese Technologie in Spanien noch in den Kinderschuhen steckt, in Europa aber bereits entwickelt ist".