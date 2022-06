Ein 34-jähriger Mann, der am vergangenen Freitagmorgen vor der Diskothek Rockefeller's in Palmas Vorort Cala Major von einem Unbekannten brutal angegriffen wurde, erlag am Sonntag seinen schweren Verletzungen.

Zeugenaussagen zufolge wurde das Opfer in den Nacken getreten und erlitt einen Herz- und Atemstillstand. Sanitäter konnten den Mann vorerst wiederbeleben. Nach der Attacke wurde der Mann umgehend in das Universitätsklinikum Son Espases gebracht. Ein Zeuge beschreibt den Täter als "kleinen, glatzköpfigen Mann mit Brille". Mehrere anwesende Personen berichteten der Polizei, dass der unbekannte den Verstorbenen ohne Vorwarnung angegriffen habe. Nach dem Vorfall flüchtete sei er vom Tatort geflohen. Die Nationalpolizei fahndet weiterhin mit Hochdruck nach dem Mann.