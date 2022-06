Nach einigen Tagen "normaler" Sommertemperaturen um 30 Grad wird es auf Mallorca bald wieder heißer. Die Meteorologen des staatlichen spanischen Wetteramts Aemet rechnen am Wochenende und am kommenden Montag mit Spitzenwerten von örtlich 35 Grad. Auch die Nachtwerte sollen in die Höhe gehen, und zwar auf schweißtreibende 23 Grad. Wann die Hitzephase enden wird, ist noch nicht abzusehen.

Wie üblich in der laufenden Jahreszeit scheint von einem weitestgehend strahlend blauen Himmel die Sonne. Der Wind weht mal schwach und mal böig aus unterschiedlichen Richtungen. Bisweilen bleibt es komplett windstill. In der diesjährigen warmen Jahreszeit sind auf der Insel bereits zwei Hitzewellen verzeichnet worden. Die erste hatte schon im Mai stattgefunden.