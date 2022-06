Nach dem tödlichen Angriff auf einen jungen Mann vor einer Disko in Cala Major haben die Ermittlungsbehörden jetzt durch eine neue Zeugenaussage weitere Informationen über den mutmaßlichen Täter sowie den Tathergang erhalten. Die Britin soll nicht nur den Angriff teilweise beobachtet, sondern auch den Krankenwagen gerufen haben. Gegenüber der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" sagte sie: "Ich konnte das Gesicht des Mannes zwar nicht sehen, ich bin mir aber ganz sicher, dass er eine schwarze Hose und schwarze Stiefel getragen hat. Wer trägt im Sommer schwarze Hosen und Stiefel?”

Mittlerweile vermutet die Polizei, dass vor dem Gewaltakt eine Auseinandersetzung in der Diskothek stattgefunden hat. Die Zeugin gab gegenüber der Polizei weiter an, dass das Sicherheitspersona anstatt Hilfe zu holen, den Bewusstlosen auf den Gehweg zerrte, um ihn dort liegenzulassen. Nach Angaben des Besitzers des Etablissements haben gerade in dieser Nacht die Überwachungskameras nicht funktioniert, sodass es keine Aufzeichnungen der Tat gibt.

Der 34-jährige Spanier wurde in der vergangenen Woche vor der Diskothek Rockefellers in Cala Major brutal von hinten angegriffen. Er bekam einen Tritt in den Hals und blieb bewusstlos liegen. Das Opfer erlitt einen Atem- und Herzstillstand und musste mehrfach wiederbelebt werden. Der Mann erlag schließlich einige Tage später im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.