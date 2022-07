Die USS Harry S. Truman ist für Mallorca nicht nur eine visuelle Attraktion, sondern auch ein finanzieller Segen. Bis kommenden Dienstag wird der US-Flugzeugträgers in der Bucht von Palma liegen. Während seiner fünftägigen Etappe werden die mehr als 6000 Matrosen und Piloten nach Angaben des Militärs und der Tourismusbranche mehr als zehn Millionen Euro auf der Insel ausgeben.

Danach werden Gastronomie, Einzelhandel, ergänzende Dienstleistungen, Transportunternehmen und Modegeschäfte von einer Kundschaft profitieren, deren tägliche Ausgaben im Durchschnitt 200 und 400 Euro übersteigen. Dabei kommt der Inselwirtschaft die hohe Kaufkraft der US-Seeleute zugute, da der Dollar gegenüber dem Euro an Wert gewonnen hat.

Allein für den Transport der Soldaten wurden täglich 30 Busse für Ausflüge und Führungen in Deià, Valldemossa, Sóller und Port d'Andratx oder für Wanderungen in der Serra de Tramuntana und Radtouren im Norden der Insel angemietet.

Zu den Ausgaben für die Besatzung für Ausflüge und andere Dienstleistungen kommen die Ausgaben für die Kommandanten und Spezialteams wie Kampfpiloten und Nachrichtenspezialisten sowie andere Abteilungen, die den Flugzeugträger bei diesen militärischen Einsätzen begleiten.

Wie die MM-Schwesterzeitung „Ultima Hora“ berichtet, hat der Mangel an Hotelunterkünften in Palma hat dazu geführt, dass von den Militärkommandanten überall auf der Insel Vier- und Fünf-Sterne-Unterkünfte gebucht haben. Die Taxiverbände bestätigten zudem, dass Mietwagen, Taxis und Fahrer angeheuert wurden, um höhere Kommandeure, Offiziere und Unteroffiziere während ihres Aufenthalts in Kleintransportern zu befördern.

Die Betreiber der Luxusmodegeschäfte in Palmas Altstadt erwarten, in den nächsten Tagen alle Verkaufsrekorde brechen, da die Kommandeure ihren Aufenthalt nutzen werden, um vor ihrer Rückkehr in die Vereinigten Staaten alle möglichen hochwertigen Geschenke zu kaufen.

Die Besatzung der USS Harry S. Truman ist seit neun Monaten an Bord. Sie verbringt die letzten Tage ihres Einsatzes im Mittelmeerraum, wo operative und technische Übungen durchgeführt wurden.