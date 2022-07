Nach zwei Jahren coronabedingter Pause ist am Montag in Inca das Reggaeton Beach Festival gefeiert worden. Allerdings hat die Musikveranstaltung auf dem Austragungsort, der Sportanlage Mateu Cañellas, ihre Spuren hinterlassen.

Verschiedene Posts in den sozialen Medien zeigen ein Bild der Verwüstung. Der Sportplatz war für die Öffentlichkeit während des Festivals gesperrt, mit Ausnahme der Besucher des Reggaeton-Festivals, die Bäder und Duschen nutzen konnten.

Die Leichtathletikbahn wurde am stärksten in Mitleidenschaft gezogen, aber auch die Schwimmbäder mussten "wegen Wartungsarbeiten und Überhitzung" für die Öffentlichkeit geschlossen werden, wie die Stadtverwaltung am frühen Montag mitteilte.

Nach Angaben des Rathauses in Inca muss nun der Veranstalter des Festivals für den entstandenen Schaden aufkommen. Noch an diesem Dienstag soll von Gutachtern des Gesamtschadens kalkuliert werden.