Am Samstag ist ein britischer Tourist in der Party-Hochburg Magaluf von der Guardia Civil vorläufig festgenommen worden. Er steht im Verdacht, eine Britin in einem Hotel vergewaltigt zu haben.

Die beiden etwa 20 Jahre alten Urlauber trafen sich einem Bericht der englischsprachigen MM-Schwesterzeitung "Mallorca Daily Bulletin" zugfolge in einer Bar an der Ausgehmeile Punta Ballena. Sie sollen nicht nur Alkohol konsumiert, sondern auch Drogen zu sich genommen haben. Anschließend seien sie in das Hotel gegangen, in dem der Mann wohnte. Die Frau sagte der Guardia Civil später, dass sie sich an keine Vorfälle in dem Hotelzimmer erinnern konnte. Als sie jedoch wieder zu sich gekommen war, habe sie den Mann auf sich liegen sehen. Am Montag sagte dieser vor dem Gericht in Palma aus. Dem Richter sagte er, dass der Geschlechtsakt einvernehmlich gewesen sei. Der Staatsanwalt beantragte keine Haftstrafe, der Mann wurde vorläufig auf freien Fuß gesetzt.