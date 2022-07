Mehrere Wärmephasen im Meer haben auch rund um Mallorca zwischen den Jahren 2015 und 2019 ein Massensterben vor allem unter Korallen, Schwämmen und Algen ausgelöst. In einer Tiefe bis zu 45 Metern seien etwa 50 Arten betroffen, heißt es in einer neuen Studie, die unter anderem mit der Hilfe des Imedea-Instituts zustande kam. Veröffentlicht wurde diese jetzt in der Fachzeitschrift Global Change Biology.