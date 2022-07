Nicht nur die Tage auf Mallorca, auch die Nächte sind in letzter Zeit ungewöhnlich heiß gewesen. In der Nacht zum Dienstag wurde laut dem Wetteramt Aemet an 17 Stationen Temperaturen von über 25 Grad gemessen. Das komme nicht in jedem Sommer vor.

Dabei stach der Hafen Portopi mit 27,3 Grad heraus. Hier war im Jahr 2017 auch der absolute historische Nachtrekord von 28,9 Grad gemessen worden. Die Meteorologen erwarten, dass auch im noch verbleibenden restlichen Sommer mit zahlreichen tropischen Nächten zu rechnen ist. In den kommenden Tagen soll es zwar heiß, aber nicht extrem heiß weitergehen. Die Höchstwerte werden bei 33 bis 34 Grad liegen, nachts geht es auf 22 Grad herunter. Erneute Hitzewellen im August und September werden ausdrücklich nicht ausgeschlossen.