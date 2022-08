Badestrände, Flamenco und weltberühmte Bauwerke wie die Alhambra. Das ist nur eine Seite Spaniens. Denn das Land auf der Iberischen Halbinsel bietet so viel mehr: Eine reiche Tierwelt voller Überraschungen und spektakuläre Naturwunder. Von den Tiefen des Meeres bis weit ins Landesinnere, vom grünen Norden am Atlantik bis in die Canyons Andalusiens – kaum irgendwo sonst in Europa gibt es eine größere Artenvielfalt.

Die zweiteilige Reportage „Wildes Spanien” zeigt die unterschiedlichen Facetten der Iberischen Halbinsel. Los geht es an diesem Montag, 1. August, mit der ersten Folge „Der atlantische Norden” ab 17.50 Uhr auf Arte. Hier wird die Region zwischen Galicien und dem Baskenland in visuell opulenten Bildern erkundet. Im Anschluss läuft der zweite Teil „Der mediterrane Süden”.