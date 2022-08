Im Meerwasser vor Mallorca und den Nachbarinseln und in Swimmingpools sind im laufenden Jahr mit 24 bereits fast so viele Menschen ertrunken wie im ganzen Jahr 2021. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Statistik der Regionalregierung hervor. In 23 weiteren Fällen konnte der Tod verhindert werden, darunter bei zwölf Kindern. Zwei Minderjährige konnten jedoch nicht gerettet werden.