Eine weitere Folge der Dokureihe „Unser Mallorca – mit Birgit Schrowange” wird am Samstag, 6. August, ab 12.35 Uhr auf Sat 1 ausgestrahlt.

Ohne Ballermann – kein Mallorca? Die Insel ist so viel mehr! „Unser Mallorca” macht den Test mit zwei Party-Fans: Ballermann oder doch lieber Luxusurlaub? Birgit Schrowange trifft die Legende der Schinkenstraße: Mickie Krause. Der Schlagerstar spricht offen wie nie über sein Privatleben. Mit ihm erfüllt sich Birgit ihren Lebenstraum: einmal singen am Ballermann! Und sie besucht deutsche Auswanderer, die lieber ohne alles in Höhlen leben als in Deutschland Hartz IV zu kassieren.

Die Moderatorin zeigt den Zuschauern die Sonnen- und Schattenseiten von Deutschlands Lieblingsinsel. Sie stürzt sich ins Partygetümmel, schwelgt im Luxus und erkundet die schönsten Ecken der Insel. Sie zeigt aber auch, was jenseits von Ballermann und Sterne-Hotels los ist: gestrandete Rentner und Menschen, die hart arbeiten müssen.