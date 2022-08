Vox strahlt am Montag, 8. August, ab 20.15 Uhr eine neue Folge „Goodbye Deutschland! Viva Mallorca am Ballermann!” aus.

Patrick und Nils wandern nach Mallorca aus. Die beiden gelernten Einzelhandelskaufmänner eröffnen am Ballermann die Kneipe „Könige der Nacht“. Patrick und Nils treten in große Fußstapfen. Ihre Kneipe ist Kult am Ballermann. Was vor allem an der ehemaligen Wirtin liegt: der deutschen Auswanderin Peggy: 71 Jahre alt, berühmt und berüchtigt für ihren ausschweifenden Kümmerling-Konsum.

Versicherungskaufmann Stefan Schaumburg aus dem nordrheinwestfälischen Hilden ist ganz aufgeregt. Nur noch ein paar Stunden, dann steigt er in den Flieger Richtung Ballermann. Und in dem wird er nicht allein sitzen. Stefan fliegt mit seiner Fußballtruppe nach Mallorca.