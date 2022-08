Sechs Frauen und ein fünfjähriges Kind sind am Dienstag verletzt worden, als ein Bus der Verkehrsbetriebe EMT in Palma plötzlich eine Vollbremsung machte. Die verletzten Frauen im Alter zwischen 58 und 76 Jahren erlitten Prellungen, Verletzungen an der Halswirbelsäule und andere Traumata und wurden in verschiedene Kliniken der Balearenhauptstadt gebracht.