Nach der vergangenen Hitzewelle auf Mallorca und den Regenfällen Mittwoch und Donnerstag sind die Temperaturen an diesem Wochenende deutlich angenehmer.

Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes Aemet scheint am Samstag und Sonntag überwiegend die Sonne. Die Temperaturen erreichen bis zu 32 Grad. Nur in der Inselmitte können sich gelegentlich noch Wolkenfelder bilden. Auch wenn die Nächte deutlich kühler sind als in den vergangenen Tagen, gibt es auf der Insel weiterhin tropische Nächte um die 20 Grad.

Auch am Sonntag setzt sich inselweit die Sonne durch. Die Temperaturen liegen bei 33 Grad. Die Wassertemperatur im Mittelmeer erreicht 29 Grad.

Die kommende Woche startet unbeständig. Vor allem am Montagvormittag kann es auf der Insel immer wieder zu Regenschauern kommen. Das Thermometer klettert auf 34 Grad. Am Dienstag prognostiziert der spanische Wetterdienst einen Mix aus Sonne und Wolken bei ähnlichen Tageswerten.