Als Schwimmer im Meer oder im Freibad sollte man das Wasser verlassen, wenn ein Gewitter naht oder über einem steht. Schlägt der Blitz in das Wasser ein, so verteilt sich der Strom wegen der guten Leitfähigkeit des Wassers halbkugelförmig. Bei Süßwasser ist schon in wenigen Metern kaum noch Gefahr durch den Strom vorhanden. Bei Salzwasser fließt der Strom jedoch wesentlich weiter.

Trifft es den Menschen direkt im Wasser, fließt der Strom durch den kompletten Körper, nicht wie an Land nur über die Außenhaut. Herzversagen und Kammerflimmern können die Folge sein. Sollte es nur zu einer Ohnmacht kommen, besteht jedoch hohe Ertrinkungsgefahr, da der Mensch unter Wasser bekanntlich nicht atmen kann. Fische sind aufgrund ihrer Größe weniger gefährdet. Trotzdem können auch Fische in unmittelbarer Nähe eines Blitzeinschlags im Wasser sterben. Sie sterben allerdings nicht wie Menschen an Herzstillstand oder Lungenversagen, sondern durch den elektrischen Impuls, der so starke Muskelkontraktionen hervorruft, dass das Rückgrat bricht.